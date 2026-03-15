Alice 25 anni maestra alle elementari e volontaria il sabato sera | Ai senza dimora portiamo coperte tè e un sorriso

Alice, 25 anni, insegnante alle elementari e volontaria il sabato sera, si dedica ad aiutare le persone senza dimora portando coperte, tè e un sorriso. La Spezia, 15 marzo 2026, è il luogo in cui si svolge questa iniziativa, che coinvolge chi si impegna nel fornire supporto diretto a chi vive in strada. La scena si svolge sotto la luce del giorno, che a volte rende difficile percepire appieno la realtà.

La Spezia, 15 marzo 2026 – È con la luce del giorno che, talvolta, paradossalmente, non si riesce a vedere bene. Perché la notte, quando scende, con il suo buio e il suo silenzio, permette di scorgere davvero quel che ci circonda. E così, succede di scoprire che quel muro davanti casa, così ordinario e familiare, è per qualcuno anche rifugio sicuro. Che quel portico, calpestato distrattamente, infinite volte durante il giorno, per qualcun altro è affidabile riparo, e che un angolo spoglio e poco battuto della nostra città può diventare addirittura ‘casa’, sì, in cui si entra “con rispetto e in punta di piedi”. E, con permesso, ci si siede. E così, succede che occhi negli occhi, alla pari, tra persone ci si incontra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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