Alessandria in ascesa | +10,5% export Asti scende

Nel 2025, Alessandria ha registrato un aumento delle esportazioni del 10,5%, mentre Asti ha subito una diminuzione del 2,8%. Queste variazioni evidenziano una divergenza significativa tra le due province del Basso Piemonte, con Alessandria che mostra segnali di crescita e Asti che invece riduce le sue attività all’estero. I dati sono stati diffusi dai rispettivi uffici statistici.

Il 2025 ha segnato una netta divergenza economica tra le due province del Basso Piemonte, con Alessandria che registra un incremento dell'export pari al 10,5% mentre Asti subisce una flessione del 2,8%. Questi dati, resi noti dalla Camera di commercio di Alessandria-Asti, dipingono un quadro complesso dove la gioielleria alessandrina spinge i numeri verso l'alto, contrastando il calo dei settori automobilistici e delle bevande astigiane. L'analisi si colloca in un momento delicato, poiché questi . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria in ascesa: +10,5% export, Asti scende Articoli correlati Verona: export a 15,4 miliardi, Polonia in ascesaIl 2025 ha l’economia veronese tornare a crescere, superando i 15,4 miliardi di euro nelle esportazioni, un risultato che segna un’inversione di... Piemonte: export a 61,8 mld, metalli e agro in ascesaLe esportazioni del Piemonte hanno raggiunto i 61,8 miliardi di euro nel 2025, registrando un incremento del 2,7% rispetto all’anno precedente. Tutti gli aggiornamenti su Alessandria in ascesa 10 5 export Asti... Argomenti discussi: Ospedali piemontesi in ascesa: 45 posizioni guadagnate nella classifica mondiale; Piemonte | export a 61,8 mld metalli e agro in ascesa.