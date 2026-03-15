Durante un controllo di routine a Villacidro, in Sardegna, le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo di 31 anni. Nell’operazione sono stati trovati alcol, droga e un coltello, portando così all’arresto immediato del soggetto. L’intervento si è svolto senza ulteriori complicazioni, e l’uomo è stato condotto in caserma per gli accertamenti necessari.

Nel cuore della Sardegna, a Villacidro, un controllo di routine ha portato all’arresto immediato di un cittadino locale di 31 anni. L’uomo era alla guida con un tasso alcolemico triplo rispetto al limite consentito e nascondeva nella tasca circa 0,56 grammi di cocaina e un coltello lungo oltre 23 centimetri. La patente è stata ritirata sul posto e il veicolo sequestrato amministrativamente in vista della confisca definitiva. L’intervento dei carabinieri della Compagnia locale ha trasformato una semplice fermata stradale in un caso complesso che tocca temi di sicurezza pubblica e uso di sostanze stupefacenti. Il giovane automobilista, identificato come residente del posto, ha mostrato un forte nervosismo che ha spinto i militari ad approfondire le verifiche personali e del mezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alcol, droga e coltello: arrestato a Villacidro

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