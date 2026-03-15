Alcaraz ma come hai fatto? Punto assurdo e Medvedev reagisce così

Durante la semifinale di Indian Wells, Alcaraz ha recuperato in modo sorprendente un colpo di dritto incrociato di Medvedev, lasciando senza parole gli spettatori. L'incontro ha visto lo spagnolo mettere in mostra una reazione incredibile, mentre Medvedev ha risposto con evidente sorpresa alla giocata del suo avversario. La partita ha offerto un scambio di grande intensità tra i due tennisti.

Scambio stupendo tra Alcaraz e Medvedev nella semifinale di Indian Wells, con lo spagnolo che recupera in maniera incredibile su un dritto incrociato del russo. Il pubblico impazzisce e Medvedev applaude lo straordinario recupero di Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz, ma come hai fatto? Punto assurdo e Medvedev reagisce così Articoli correlati Leggi anche: Alcaraz è senza senso! Punto spettacolare: Dimitrov reagisce così Carlos Alcaraz sorpreso: “Non avevo mai visto giocare così Medvedev”Carlos Alcaraz ha analizzato con grande lucidità la sconfitta contro Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Altri aggiornamenti su Alcaraz ma come hai fatto Punto assurdo... Temi più discussi: Sinner vince Indian Wells? Come cambia ranking Atp, il distacco da Alcaraz per il numero uno; Mostro Medvedev. Alcaraz al tappeto dopo 16 successi di fila; Alcaraz vince in rimonta su Rinderknech, ok Medvedev e Ruud; Contro di me tutti Federer. Ironia Alcaraz (che a Indian Wells si salva per il rotto della cuffia). Paura Alcaraz, storta alla caviglia a Indian Wells: Carlos rischia ma rimonta Rinderknech. Crollo nervoso di FritzHa rischiato grosso Alcaraz, che ha rimontato Rinderknech nonostante una storta alla caviglia per volare agli ottavi a Indian Wells. Fritz crolla e cede di nervi ... sport.virgilio.it ATP Indian Wells, Alcaraz: Non mi sento imbattibile. Jimmy Butler? È mio ‘fratello!'Tennis - Interviste | Arbitri e shot clock? Alcuni di loro non capiscono affatto di tennis ha detto senza troppi giri di parole il campione spagnolo al termine del match vinto contro Dimitrov ... ubitennis.com Daniil Medvedev interrompe la striscia di 16 vittorie di fila di Alcaraz e si giocherà la vittoria del titolo contro Sinner: prepariamo i pop-corn #Tennis #IndianWells #Alcaraz #Medvedev x.com Daniil Medvedev interrompe la striscia di 16 vittorie di fila di Alcaraz e si giocherà la vittoria del titolo contro Sinner: prepariamo i pop-corn facebook