Alcaraz battuto Medvdedev in finale contro Sinner a Indian Wells

Daniil Medvedev ha affrontato Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e ha ottenuto la vittoria. La partita si è conclusa con Medvedev che ha superato Alcaraz, permettendogli di accedere alla finale del torneo. La sfida si è giocata sul campo principale e ha visto Medvedev prevalere sull’avversario in modo deciso.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz sconfitto da Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Il russo, testa di serie numero 11, supera lo spagnolo, numero 1 del mondo, per 6-3, 7-6 (7-3). Nella finale di oggi, domenica 15 marzo, affronterà l'azzurro Jannik Sinner, vincitore in 2 set contro il tedesco Alex Zverev. Alcaraz,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Sinner-Zverev a Indian Wells: Jannik è in finale contro Alcaraz o Medvedev 6-2, 6-4Le parole di Jannik dopo la vittoria con Zverev: «Prima volta in finale qui, è molto importante. Indian Wells, Sinner in finale: Zverev battuto 6-2, 6-4Indian Wells, 14 marzo 2026 - Jannik Sinner si qualifica per la finale del "Bnp Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul... Contenuti utili per approfondire Indian Wells Argomenti discussi: Sinner, finale contro Medvedev a Indian Wells: Alcaraz k.o. in semifinale. Alcaraz battuto, Medvdedev in finale contro Sinner a Indian Wells(Adnkronos) - Carlos Alcaraz sconfitto da Daniil Medvedev nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Il russo, testa di serie numero 11, supera lo spagnolo, numero 1 del mondo, per 6-3, 7-6 (7 ... msn.com Clamoroso Medvedev: spazza via Alcaraz in due set e raggiunge Sinner in finale a Indian WellsLo spagnolo numero uno del mondo sfida il russo sul cemento del Masters 1000 statunitense: il vincitore sfiderà Sinner per il titolo. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it