Albacete-Las Palmas lunedì 16 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Ospiti favoriti per noi

Lunedì 16 marzo 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Albacete Balompié e Las Palmas. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono stati pubblicati anche i pronostici e le quote. L’Albacete cerca di migliorare la propria posizione in classifica, mentre il Las Palmas si presenta come una delle squadre più affidabili nelle trasferte di questa stagione.

L’Albacete Balompié, che non ha ancora del tutto risolto la questione sopravvivenza nella categoria, ospita una delle squadre più affidabili in trasferta come il Las Palmas. La squadra delle Canarie è al quinto posto nella Liga Hypermotion con 48 punti, saldamente in corsa per la promozione diretta, e con un’ottima forma fuori casa, il che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Albacete-Las Palmas (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ospiti favoriti per noi Articoli correlati Albacete-Las Palmas (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. Ospiti favoriti per noiL’Albacete Balompié, che non ha ancora del tutto risolto la questione sopravvivenza nella categoria, ospita una delle squadre più affidabili in... Albacete-Las Palmas (lunedì 16 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiL’Albacete Balompié, che non ha ancora del tutto risolto la questione sopravvivenza nella categoria, ospita una delle squadre più affidabili in... Una selezione di notizie su Albacete Las Palmas lunedì 16 marzo... Temi più discussi: Albacete - Las Palmas in Diretta Streaming | DAZN IT; Albacete-Las Palmas, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE; Albacete - UD Las Palmas | pronostico & migliori quote | 16.03.2026; Watch Albacete - Las Palmas Live Stream Online | DAZN IT. Albacete-Las Palmas, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVENon perdere Albacete-Las Palmas: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live ... msn.com Las Palmas - Albacete de LALIGA Hypermotion 2025/2026: resultado, resumen y golesFinal del partido, Las Palmas 2, Albacete 1. 96' Final segunda parte, Las Palmas 2, Albacete 1. 95' Lorenzo Amatucci (Las Palmas) ha recibido una falta en la zona defensiva. 95' Falta de Riki ... cadenaser.com IL RILANCIO DI CARLOS SOLER Nell’estate del 2022 Carlos Soler aveva lasciato il Valencia per trasferirsi al PSG, un po’ per scelta personale, un po’ obbligato dalla società, volenterosa di incassare €18m . Sotto la Torre Eiffel, Soler non era riuscito a - facebook.com facebook