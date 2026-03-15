Alba Parietti la lite con Giulia Salemi prima di abbandonare il podcast | Impara l' educazione | Il video

Alba Parietti ha avuto una discussione con Giulia Salemi durante una registrazione del podcast

"Mai avremmo pensato di iniziare la nuova stagione di 'Non lo faccio x moda' cosi!", ma il web si divide tra chi pensa sia soltanto una gag e chi ritiene sia tutto vero Alba Parietti si è davvero arrabbiata o è soltanto una gag per pubblicizzare il ritorno di Giulia Salemi con il suo podcast "Non Lo Faccio X Moda"? La domanda se la stanno ponendo in tanti dopo che il video postato in anteprima rispetto all'uscita della puntata, domani, lunedì 16 marzo, è diventato virale. Nel filmato si vede Alba Parietti che perde la pazienza e lascia lo studio. “Voi ragazzine che non avete mai avuto. Siete convinte che la gente sia a vostra disposizione”, esordisce la torinese. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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