Arezzo, 15 marzo 2026 – Martedì 17 marzo il palcoscenico del Teatro Rosini d i Lucignano ospiterà “ Terre senza promesse – Sinfonia di raccont i e musica sui profughi del duemila”, spettacolo teatrale e musicale con Andrea Biagiotti accompagnato dal vivo da I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. L’iniziativa, a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura, si inserisce nel programma della Festa della Toscana 2025, dedicata quest’anno al tema “Terra di Culture e di Pace”. La serata sarà accompagnata dall’apericena preparata dal Bar Bistrot Fuoriporta. Inizio ore 20:00. Prodotto da Officine della Cultura in collaborazione con Libera Accademia del Teatro e Fondazione Centro Astalli, lo spettacolo intreccia parole e musica in una narrazione intensa che dà voce alle storie dei profughi del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Teatro Rosini è di scena la sinfonia di racconti di Terre senza promesse

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