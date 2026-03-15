Al Sesana è partito il countdown attesa per il via della stagione Ad aprile subito quattro convegni

Al Sesana, a Montecatini Terme, è iniziato il conto alla rovescia per la partenza della nuova stagione di corse. La programmazione prevede già quattro convegni che si terranno ad aprile, segnando l’inizio di un nuovo ciclo di eventi. La stagione 2026 è pronta a partire con tutte le attività pianificate e le date da rispettare.

Montecatini Terme, 15 marzo 2026 – Tutto pronto per dare il via ufficialmente alla centoundicesima stagione di corse. Sulla carta si annuncia un annata importante, in primis l’aumento delle giornate di corse che, dalle 24 assegnate dal Masaf lo scorso ottobre, sono diventate 32 con la riassegnazione delle giornate saltate, a causa della chiusura, degli ippodromi di Follonica e Roma Capannelle. Le 32 giornate sono spalmate da mercoledì 1 aprile, giornata di apertura dell’impianto a lunedì 12 ottobre. Con la riapertura dei cancelli il 1 aprile si torna alla tradizione con i convegni di primavera, sono quattro gli appuntamenti di aprile e ben cinque quelli di maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Sesana è partito il countdown, attesa per il via della stagione. Ad aprile subito quattro convegni Articoli correlati Parco Zoo Falconara, via al 'countdown' per la riapertura di una stagione nel segno della sostenibilitàFALCONARA MARITTIMA - È iniziato il conto alla rovescia per la riapertura del Parco Zoo Falconara. Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, domanda per l’iscrizione attesa ad aprileElenchi regionali per il ruolo: si tratta di un tassello nuovo e molto atteso delle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 202627.