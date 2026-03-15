Al teatro Piccolo arriva ‘Dissonorata’, uno spettacolo che racconta una storia intensa e crudele, affidata esclusivamente alla voce dell’attore. La produzione presenta un racconto forte e personale, portato in scena senza l’uso di altri mezzi narrativi. La rappresentazione si concentra sulla performance dell’attore, che interpreta il ruolo principale in modo diretto e senza filtri.

Una storia intima e feroce, affidata alla sola voce dell’attore. Arriva al teatro Piccolo lo spettacolo ‘ Dissonorata. Un delitto d’onore in Calabria ’, scritto, diretto e interpretato da Saverio La Ruina, in scena martedì al Teatro Piccolo (via Cerchia) alle 21 all’interno della stagione dedicata al ‘Contemporaneo’. Il lavoro, tra i più celebrati del teatro italiano degli ultimi anni, ha ottenuto importanti riconoscimenti: premio Ubu come migliore attore e testo, premio Hystrio alla drammaturgia e la candidatura agli Eti-Gli Olimpici del teatro come migliore interprete di monologo. In scena prende forma un racconto costruito attraverso molteplici voci femminili del Sud: madri, nonne, zie, amiche e vicine di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Piccolo la premiata e dura ‘Dissonorata’

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