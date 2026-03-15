Al MANN inaugurato il progetto educativo contro il bullismo

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli è stato inaugurato un nuovo progetto educativo promosso dalla Regione Campania, dedicato alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. L'iniziativa si rivolge a studenti e insegnanti, coinvolgendo attività e materiali pensati per sensibilizzare sui rischi di comportamenti aggressivi. L'apertura dell'evento segna l'inizio di un percorso educativo nei luoghi della cultura.

Ciclo di incontri promosso dalla Regione Campania nei luoghi della cultura. Scuole, famiglie ed esperti a confronto per promuovere rispetto e consapevolezza anche nel mondo digitale NAPOLI – Parte dai luoghi della cultura la nuova iniziativa della Regione Campania dedicata alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli ha preso il via il progetto “Educhiamo al rispetto. Insieme contro il bullismo”, promosso nell’ambito della legge regionale n.112017 e realizzato da Scabec. Il primo appuntamento si è svolto sabato 14 marzo u.s. nell’Auditorium del museo e ha inaugurato un ciclo di incontri rivolto a famiglie, studenti e rappresentanti della rete educativa delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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