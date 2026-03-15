Domani sera al Teatro Dragoni di Meldola si terrà uno spettacolo di prosa dedicato a Pirandello, con inizio alle 21. La rappresentazione è curata da un gruppo di attori locali che portano in scena una delle opere più note dell'autore. L'evento è aperto al pubblico e fa parte della programmazione teatrale della stagione in corso.

Per la stagione di prosa al Teatro Dragoni di Meldola, domani alle 21 andrà in scena, a cura di Teatro Abc-Associazione culturale Progetto Teatrando, Enrico Guarneri ne ‘ Il berretto a sonagli ’ di Luigi Pirandello con Nadia De Luca nel ruolo di Beatrice e con Maria Rita Sgarlato, Roberto D’Alessandro, Emanuela Muni, Liborio Natali, Elisa Franco, Barbara Gutkowski; scene di Salvo Manciagli, costumi della Sartoria Papi di Palermo e la regia di Guglielmo Ferro. "Ciampa è Il berretto a sonagli. Un individuo complesso, legato alla sua reputazione e alle apparenze, tanto che uno dei temi centrali della commedia – precisa la nota del regista – è proprio il conflitto tra essere e apparire. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Dragoni spazio a Pirandello

Articoli correlati

Arlecchino al Dragoni è ‘muto per spavento’La compagnia vicentina Stivalaccio per la stagione di prosa presenta domani alle 21, al Teatro Dragoni di Meldola, ‘ Arlecchino muto per spavento ’,...

Quanto costano gli spettacoli del Mandorlo in fiore: i prezzi dei biglietti al Pirandello, al Palacongressi e al tempioDalle serate del Festival internazionale del folclore fino alla cerimonia finale di domenica 15 marzo nella Valle: la spesa prevista per ogni singolo...

Tutto quello che riguarda Dragoni spazio

Discussioni sull' argomento Al Dragoni spazio a Pirandello; L’alchimia della visione: conferenza di Gianna Panicola su Leonora Carrington tra fiaba, luce e metamorfosi; Gic 2026, filiera del calcestruzzo guarda al futuro tra dati postivi e nuove sfide da cogliere; 'Antenati'. Al san Domenico l'arte di Dragoni e la teatroterapia per tornare alle origini.

Al Dragoni spazio a PirandelloLa donna invece, nelle opere di Pirandello, è spesso intrappolata tra le aspettative sociali e il desiderio di una vita autentica. Ne ‘Il berretto a sonagli’ Beatrice non sfugge a questa logica: è ... ilrestodelcarlino.it

Grosseto Un tuffo nel passato in via Emilia, dove i ricordi sembrano non essere mai sbiaditi, il bianco e nero lascia spazio alla luce di un pomeriggio maremmano di altri tempi... facebook