Il Manchester City ha pareggiato 1-1 contro il West Ham, mancando l’occasione di avvicinarsi alla vetta della classifica. In questa partita, la mancanza di De Bruyne ha influito sulla fase creativa della squadra, rendendo il gioco di Guardiola meno fluido e meno riconoscibile rispetto alle partite precedenti. Attualmente, i Citizens sono a -9 dall’Arsenal, che guida la classifica, con una partita ancora da disputare.

Il Manchester City ha pareggiato 1-1 contro il West Ham, andando ora a -9 dall’Arsenal capolista, ma con una partita in meno. Si allontana sempre di più la possibilità che la squadra di Pep Guardiola possa tornare a vincere la Premier League quest’anno. Il Guardian scrive: Proprio allo scadere, i giocatori del Manchester City sono crollati, temendo che ogni speranza di recuperare l’Arsenal fosse svanita. Questa è stata una serata importante per entrambe le estremità della classifica di Premier. Il West Ham è stato tenace, determinato e irremovibile nel rifiutarsi di rinunciare a quel punto che lo ha fatto uscire dalla zona retrocessione per la prima volta da novembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Al City manca De Bruyne in fase creativa, il gioco di Guardiola è diventato privo di identità e brio (Guardian)

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