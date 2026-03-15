Agrivoltaico da 150 ettari | il conflitto tra energia

Un progetto agrivoltaico di circa 150 ettari tra Ponsacco e Pontedera sta generando un acceso dibattito tra le parti coinvolte. La questione riguarda la compatibilità tra lo sviluppo di impianti energetici e la salvaguardia del paesaggio, con opinioni contrastanti su come procedere. La discussione si concentra su quali siano le priorità in termini di produzione di energia e tutela ambientale.

Un progetto di agrivoltaico che si estende su circa 150 ettari tra Ponsacco e Pontedera sta scatenando un intenso dibattito sulle priorità energetiche e sulla tutela del paesaggio. Durante un incontro tenutosi a Val di Cava, il consigliere regionale Matteo Trapani ha illustrato ai residenti le complessità normative che regolano l’approvazione dell’impianto. L’intervento, descritto come uno dei più estesi previsti in Toscana, ha generato reazioni contrastanti tra gli enti locali e la Regione, con il Comune di Ponsacco che inizialmente aveva mantenuto un silenzio che oggi viene messo in discussione. La procedura autorizzativa per opere di tale... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrivoltaico da 150 ettari: il conflitto tra energia Articoli correlati Impianto agrivoltaico da 20 ettari sulle colline di Via del Tesoro: il Comitato solleva dubbi e chiede tutelaFALCONARA – Un impianto solare fotovoltaico da 9,99 MWp su un’area di circa 20 ettari, equivalenti a circa 30 campi da calcio nelle colline di via... Semaforo verde all’agrivoltaico. Energia pulita per 3mila famiglieUn iter durato molti mesi, e infine il semaforo verde dalla conferenza di servizi in Città Metropolitana, su un’area agricola a ridosso della... Approfondimenti e contenuti su Agrivoltaico da 150 ettari il conflitto... Temi più discussi: Impianto fotovoltaico fra Ponsacco e Pontedera: Potrebbe coprire 150 ettari; Dai tetti ai maxi parchi: la cintura fotovoltaica sul Salento; Distesa di pannelli su 90 ettari, niet del Comune; Agrivoltaico di via Cervan, cittadini chiedono confronto diretto con il comitato tecnico-scientifico. Eraclea, corteo di protesta contro il progetto di un impianto agrivoltaico da 385 ettariAd opporsi sono i rappresentati di un comitato civico di residenti a Torre di Mosto e a Torre di Fine: Troppo vicino al centro, dicono ... rainews.it Agrivoltaico, la Lombardia riduce gli obiettivi: da 12 a 10 GWLa Regione Lombardia riduce la previsione di produzione energetica da fotovoltaico: l’obiettivo passa da 12 a 10 gigawatt. Una scelta che la Giunta regionale motiva con la necessità di contenere il ... laprovinciadivarese.it Eraclea, corteo di protesta contro il progetto di un impianto agrivoltaico da 385 ettari. Ad opporsi sono i rappresentati di un comitato civico di residenti a Torre di Mosto e a Torre di Fine: "Troppo vicino al centro", dicono. x.com INCONTRO TECNICO CON ASSESSORI REGIONALI PER IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO “MULAZZANO” In data 3.02.2026 con n. prot. 1699 il Sindaco ha formalmente richiesto a Regione Lombardia, in particolar modo agli Assessori di competen facebook