Agrivoltaico a Viterbo | 6 MW per 2.800 famiglie

È stato dato il via libera definitivo a un impianto agrivoltaico a Viterbo, che avrà una potenza di 6 megawatt e servirà circa 2.800 famiglie. L’impianto sarà costruito nella località di San Cataldo, situata al confine tra i comuni di Viterbo e Vitorchiano. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle scorse settimane.

Il via libera definitivo è arrivato per un impianto agrivoltaico che sorgerà nella località di San Cataldo, al confine tra i comuni di Viterbo e Vitorchiano. La società Aton 28 Srl ha ottenuto l’autorizzazione finale dopo una complessa conferenza dei servizi che ha coinvolto la Provincia e la Regione. Questo progetto, con una potenza nominale di 5.989,68 kWp, sarà in grado di soddisfare il fabbisogno energetico di circa 2.800 nuclei familiari. L’intervento non si limita alla semplice produzione di energia pulita, ma impone rigorosi vincoli ambientali e sociali. Rispetto alla proposta iniziale del maggio 2024, il progetto è stato ridimensionato: l’area occupata è scesa da 11 ettari a 8,4 ettari, e la potenza installata è stata ridotta dai quasi 10 megawatt previsti originariamente ai attuali circa 6 megawatt. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrivoltaico a Viterbo: 6 MW per 2.800 famiglie Articoli correlati Ok a impianto agrivoltaico tra Viterbo e Vitorchiano: copre il fabbisogno di 2mila 800 famiglieEsito positivo della conferenza dei servizi per il progetto che sorgerà in località San Cataldo in un'area di 8 ettari prevedendo anche opere di... Semaforo verde all’agrivoltaico. Energia pulita per 3mila famiglieUn iter durato molti mesi, e infine il semaforo verde dalla conferenza di servizi in Città Metropolitana, su un’area agricola a ridosso della... Aggiornamenti e notizie su Agrivoltaico a Viterbo 6 MW per 2 800... Energia, un nuovo parco eolico a Tuscania (9 pale). A Viterbo domanda per 38 ettari di agrivoltaicoNuovo progetto di parco eolico a Tuscania. L’ultima istanza arrivata al ministero per essere sottoposta alla valutazione di impatto ambientale riguarda 9 aerogeneratori per una potenza complessiva di ... ilmessaggero.it Plenitude con Infrastrutture, a Montalto agrivoltaico da 37mwPlenitude ed Infrastrutture, attraverso la joint venture Hergo Renewables, hanno completato la realizzazione di un nuovo impianto agrivoltaico da circa 37 MW nel comune di Montalto di Castro in ... ansa.it