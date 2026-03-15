Sabato 14 marzo 2026, Agrigento ha ospitato l’ultima sfilata all’aperto del Mandorlo in fiore, con i gruppi folk che si sono esibiti sotto un sole timido ma presente. A causa delle condizioni climatiche, l’evento si è spostato in un luogo chiuso, attirando un pubblico interessato alla manifestazione. La città ha mostrato entusiasmo per questa modifica, mantenendo viva la tradizione del festival.

Sabato 14 marzo 2026, sotto un sole timido ma presente, la città di Agrigento ha accolto i gruppi folk per l’ultima sfilata all’aperto del Mandorlo in fiore. La manifestazione, pur penalizzata dalle previsioni di pioggia e dal maltempo degli ultimi giorni, ha partecipare una banda proveniente da Malta che ha aperto lo spettacolo con brani di musica leggera italiana, facendo ballare e cantare il pubblico radunato in piazza Cavour. Subito dopo hanno sfilato i performer provenienti da Romania, Macedonia e Perù, completando così il percorso urbano prima dello spostamento definitivo delle attività verso la struttura coperta. L’Adattamento Logistico e il Ruolo dei Turisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento: Mandorlo in fiore si sposta al chiuso per

Articoli correlati

Mandorlo in Fiore, tornano i treni sulla Ferrovia dei Templi: 26 corse tra Agrigento e Porto EmpedocleNel fine settimana conclusivo della festa del Mandorlo in Fiore tornano i collegamenti turistici lungo la Ferrovia dei Templi tra Agrigento, la Valle...

Maltempo sul Mandorlo in fiore, l'appello di Miccichè: "Venite comunque ad Agrigento, lo spettacolo è garantito"Il sindaco invita cittadini e visitatori a partecipare alla giornata conclusiva della 78esima edizione nonostante le condizioni meteo avverse: gli...

Una raccolta di contenuti su Agrigento Mandorlo in fiore si sposta...

Temi più discussi: Agrigento, 78° Mandorlo in Fiore: posticipata a domani l’accensione del Tripode dell’Amicizia; Quanto costano gli spettacoli del Mandorlo in fiore: i prezzi dei biglietti al Pirandello, al Palacongressi e al tempio; Agrigento. La Sagra del Mandorlo in Fiore in diretta su RMK TV - Autore: Maria Genuardi | Attualità; Mandorlo in Fiore: annullata la sfilata di domenica: eventi spostati al Palacongressi.

Mandorlo in Fiore, domani attivi i treni turistici della Ferrovia dei TempliIl sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ricorda che domani, domenica 15 marzo, in occasione della giornata conclusiva della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, saranno attivi i treni turistici de ... scrivolibero.it

Mandorlo in Fiore, maltempo annulla gran finale al Tempio della Concordia: Eventi di chiusura spostati al PalacongressiAnnullati a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 15 marzo la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei Bambini del Mondo e dei carretti siciliani in ... canicattiweb.com

Buona notte a tutti dalla splendida Valle dei templi di Agrigento ,Tempio della Concordia un luogo dove il tempo sembra che si sia fermato. Foto di @Eduardo Cicala #viaggiainsiemeanoi #sicilia #fblifestyle - facebook.com facebook