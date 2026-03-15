Agrigento | la folla ferma l’aggressore il migrante finisce

Un episodio si è verificato nel centro storico di Agrigento, dove un cittadino tunisino ha importunato una bambina di dodici anni. Quando alcune persone presenti sono intervenute per fermarlo, l’uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in condizioni critiche mentre l’aggressore è stato portato in caserma.

Un drammatico episodio ha scosso il centro storico di Agrigento, dove un cittadino tunisino è finito in condizioni critiche dopo aver importunato una dodicenne. L’uomo è stato messo in fuga dai residenti e successivamente arrestato dalla polizia, venendo trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso. La vicenda si è consumata nella zona di via Bac Bac, un’area densamente popolata dove la reazione immediata dei cittadini ha impedito peggiori esiti per la minore coinvolta. Le forze dell’ordine sono intervenute con prontezza, immobilizzando l’aggressore che si era rifugiato in uno stabile disabitato. Non è ancora chiaro se le ferite riportate dall’uomo siano dovute a maltrattamenti subiti durante lo scontro o a cadute accidentali nel tentativo di nascondersi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agrigento: la folla ferma l’aggressore, il migrante finisce Articoli correlati Migrante morto nel Cpr di Bari, il compagno di stanza finisce in Albania. Il legale: “Allontanato il testimone chiave”Il testimone chiave per le indagini sulla morte del 25enne di origine marocchina Simo Said, deceduto tra l’11 e il 12 febbraio nel Centro di... Leggi anche: La notte di festa a San Siro finisce a cazzotti: un 57enne in Rianimazione, l’aggressore in carcere