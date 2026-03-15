Agricoltura via libera al bando Ocm vino da 15 milioni
Via libera al bando "Ocm vino Investimenti 20262027" pubblicato dall'assessorato regionale dell'Agricoltura con l'obiettivo di migliorare la sostenibilità economica, la competitività dei produttori vitivinicoli e stimolare il rendimento delle aziende.La dotazione finanziaria iniziale del bando è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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