Aglientu e altri sette comuni sardi hanno ricevuto il riconoscimento di “Plastic Free” durante una cerimonia al Teatro Olimpico di Roma. In totale, sono otto i comuni dell’isola premiati, che hanno ottenuto il titolo in occasione di un evento dedicato alla sostenibilità. La regione ha conquistato anche 5 milioni di euro di fondi destinati a progetti contro l’inquinamento di plastica.

La Sardegna ha ottenuto un riconoscimento di rilievo a Roma, dove otto comuni dell’isola sono stati insigniti del titolo di Comune Plastic Free durante una cerimonia al Teatro Olimpico. Tra i premiati spicca Aglientu, che si è distinto ottenendo il massimo livello di distinzione rappresentato da tre tartarughe. Questo successo non è isolato ma fa parte di un movimento più ampio che vede la partecipazione attiva delle amministrazioni locali e dei volontari nella lotta contro l’inquinamento da plastica. L’iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, ha la presenza diretta di Maria Francesca Carone e Andrea Pigato, riferenti regionali per la regione, che hanno sottolineato come l’impegno sia condiviso tra istituzioni e cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aglientu vince: 8 comuni sardi Plastic Free, 5 milioni

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