Aggredito prima dell' alba al Cep 40enne in ospedale

Nella prima mattinata di oggi, 15 marzo, nel quartiere del Cep di Pisa, un uomo di 40 anni è stato aggredito e successivamente trasportato in ospedale. L'episodio si è verificato prima dell'alba e le circostanze dell'aggressione sono ancora da chiarire. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.

L'uomo sarebbe stato preso di mira da due persone per strada, in via Bellini. Potrebbe essere stata usata una mazza da baseball. Indagano i Carabinieri Un'aggressione tutta da chiarire è avvenuta nella primissima mattinata di oggi, 15 marzo, nel quartiere del Cep di Pisa. La vittima è un 40enne di origini albanesi, trasportato al Pronto Soccorso di Pisa dall'ambulanza intorno alle ore 5.30 con diverse lesioni da taglio e contusioni. Da capire l'entità delle ferite, fortunatamente non è comunque apparso in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni raccolte, l'uomo sarebbe stato aggredito da due persone per strada, in via Bellini. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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