Durante la puntata di stasera di Affari Tuoi, andata in onda su Rai 1, Herbert ha presentato un'idea che ha sorpreso De Martino, creando un momento di imbarazzo tra i due. Lo studio ha assistito a questa scena mentre il conduttore e l'ospite fisso si confrontavano dal vivo. La trasmissione è andata in onda nel sabato 14 marzo 2026.

Stasera, sabato 14 marzo 2026, lo studio di Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato un momento di imbarazzo tra il conduttore e un ospite fisso. Stefano De Martino ha reagito con distacco a una battuta di Herbert Ballerina, definendola come qualcosa da coprire con un velo pietoso. La serata è stata dominata anche dalla presentazione di Andrea, un ingegnere elettronico diventato bartender. Il programma ha ospitato due fratelli provenienti dall’Emilia Romagna, che hanno scelto il pacco numero 12. Il più giovane ha raccontato la sua transizione professionale: dopo aver ottenuto la laurea in ingegneria elettronica e lavorato nel settore tecnico, ha deciso di riaprire un bar storico di famiglia insieme al fratello maggiore Paolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Affari Tuoi: Herbert sconvolge De Martino con invenzione

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