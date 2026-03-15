addio alla gallerista bruna nocenti

A Prato si è spenta Bruna Nocenti, che ha gestito per 25 anni la galleria d’arte La Spirale in via Mazzini. La gallerista, molto conosciuta nella città, aveva 75 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli appassionati e gli artisti locali. La sua attività nel settore artistico è stata riconosciuta come importante nel panorama culturale pratese.

Prato, 15 marzo 2026 – Lutto a Prato. È morta Bruna Nocenti, molto conosciuta per aver gestito in via Mazzini per 25 anni la galleria d’arte La Spirale. Avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 1 maggio. Con l’aiuto e il sostegno dei genitori Bruno e Rovenza aveva aperto la Galleria d’arte La Spirale in via Mazzini nel 1974. La galleria fu inaugurata ospitando maestri del calibro di Luigi Servolini e Lorenzo Canfailla. Ha ospitato non solo grandi maestri ma ha anche saputo lanciare tanti giovani di talento. Non c’è artista pratese che non sia stato ospite con le sue opere nella sua galleria nei 25 anni di attività. È stata anche fra le socie... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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