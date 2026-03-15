Luca Di Paola, noto architetto di Firenze, è morto. La notizia ha provocato un forte sgomento tra colleghi e familiari, che hanno espresso il loro dolore. La sua scomparsa si è fatta sentire nel mondo dell’architettura fiorentina, dove aveva lasciato importanti tracce del suo lavoro. La comunità si prepara a ricordarlo con rispetto e riconoscenza.

La notizia della scomparsa dell’architetto Luca Di Paola ha scosso la comunità professionale e familiare, lasciando un vuoto significativo nel architettonico locale. Il dolore è condiviso dalla madre, la professoressa Maria Adele Teti, che negli ultimi anni aveva trasferito la sua residenza a Firenze per rimanere vicina al figlio. Le condoglianze arrivano da figure di spicco come l’ex sindaco Rosario Olivo e il portavoce Sabatino Ventura Nicola, che hanno espresso profondo rammarico per questa perdita irreparabile. Un professionista radicato nel territorio fiorentino. L’attività lavorativa di Luca Di Paola si è svolta prevalentemente nella città di Firenze, dove ha realizzato numerose opere progettuali che hanno contribuito a valorizzare il paesaggio urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Luca Di Paola: il vuoto di Firenze e il dolore

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