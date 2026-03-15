La comunità di Manciano piange la perdita di Florio De Carli, che per quarant’anni ha dedicato la sua vita al calcio locale e ha lavorato come impiegato postale. La sua figura è stata un punto di riferimento per molti e la sua scomparsa rappresenta un momento di lutto per il paese. La notizia si diffonde tra amici, parenti e appassionati della squadra.

La comunità di Manciano ha perso una delle sue colonne portanti con la scomparsa di Florio De Carli, figura storica del calcio locale e impiegato postale. All’età di 81 anni, l’uomo noto come Il fumatore è deceduto a causa di una malattia che lo aveva indebolito per lungo tempo. Per quasi quarant’anni questa persona è stata un punto di riferimento costante, oscillando tra il ruolo di giocatore, dirigente e sostenitore instancabile della squadra. La sua presenza nei campi da gioco, negli spogliatoi e alle scrivanie amministrative era diventata un elemento stabile per tutti i residenti della zona maremmana. Un simbolo della vita associativa locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Florio De Carli: 40 anni di passione per il Manciano

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