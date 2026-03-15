Addio a Daniele Cavaglià anima e storia del vecchio Libero

È scomparso Daniele Cavaglià, figura centrale e simbolo del vecchio Libero. La sua assenza si fa sentire in modo silenzioso, lasciando un vuoto tra chi lo ha conosciuto e condiviso momenti di passione e storia. Cavaglià ha lasciato un segno duraturo, e ora il suo nome rimane legato a un passato che non si dimentica.

Ci hai lasciato in silenzio, con un remoto bagliore finale, Daniele Cavaglià. Se ti avessi chiamato “manager”, mi avresti mandato a quel paese, non eri un prodotto da laboratorio, non esiste un master per impastare la vita dei giornali, ci devi andare a letto e poi amarli ancora al risveglio, all’alba. Venivamo entrambi dall’università della strada, questo faceva di noi due dinosauri in un mondo che si stava popolando di creature sintetiche. Eri uno dei nostri, come Joseph Conrad scriveva in Lord Jim e non potevi essere altro che questo, il capo della sala macchine di Libero. Quello che non si vede ma fa tornare i conti e l’inchiostro, la. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Addio a Daniele Cavaglià, anima e storia del vecchio Libero Articoli correlati Addio a Eleonora Rossi, l’anima del coloredi Luca Cesari * Si è spenta il 28 gennaio Eleonora Rossi, fondatrice assieme a Valter Rossi della 2RC, la stamperia di edizioni d’arte che l’anno... Leggi anche: Addio Quinto, anima del borgo marinaro Contenuti utili per approfondire Daniele Cavaglià Temi più discussi: Addio a Daniele Cavaglià, manager dell’editoria italiana; Top manager del giornalismo muore a 54 anni, addio a Daniele Cavaglià; Addio a Daniele Cavaglià, manager dell’editoria italiana: aveva 54 anni; Editoria, addio a Daniele Cavaglià: l’imprenditore è morto a 54 anni. Addio a Daniele Cavaglià, manager dell’editoria italiana: aveva 54 anniFigura chiave del gruppo Angelucci, fu direttore commerciale, amministratore delegato e direttore generale di Libero Quotidiano. Premiato con il Leone d’Oro alla carriera nel 2019, si è spento dopo un ... giornalelavoce.it Editoria, addio a Daniele Cavaglià: l’imprenditore è morto a 54 anniFoto di Andreas Lischka da PixabayCatania al buio per via del maltempo Lutto nel ... msn.com Cavaglià, amici sotto la stessa cassa facebook