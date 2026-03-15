A Arezzo, Luca Gemello e Giorgio Tumbarello sono protagonisti di una gara che ha suscitato attenzione. Dopo aver riflettuto sulla stagione, i due calciatori si concentrano ora sul presente, mostrando una certa fiducia nel loro rendimento attuale. La partita ha visto i due protagonisti impegnati in situazioni che hanno attirato l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Dopo un’analisi lucida sulla stagione non all’altezza delle aspettative, Luca Gemello e Giorgio Tumbarello guardano al presente con fiducia ritrovata. Il derby di oggi stimola e non fa paura. "La squadra è in un momento nel quale può esprimersi al meglio. Abbiamo dato prova di essere in crescita nelle ultime partite e andiamo a giocarcela a viso aperto. Sappiamo qual è il nostro obiettivo", il pensiero di entrambi. "I punti fatti non ci possono fare stare tranquilli. Dobbiamo andare ad Arezzo per fare il risultato pieno. Ci giochiamo tanto", aggiunge Gemello. Il portiere racconta la chiave per sfidare la prima della classe. "Contro una squadra di questa qualità, una parte importante la farà la nostra capacità di soffrire, controbattere palla su palla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ad Arezzo a viso aperto". La gara di Gemello e Tumbarello

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