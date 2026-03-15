Il gruppo Site Holding, guidato da Tommaso e Teresa Becagli, ha acquistato le frequenze di Radio Studio 54 attraverso un'asta chiusa a settembre. La stazione torna in onda e si collega ai ricordi d’infanzia di chi ascoltava le sue trasmissioni. La radio riprende le trasmissioni dopo il trasferimento delle frequenze. La gestione della radio passa ora al gruppo familiare.

Torna Radio Studio 54. Ad acquisire le frequenze, messe in un’asta chiusa nel settembre scorso è stato il gruppo Site Holding, gruppo a conduzione familiare guidato da Tommaso e Teresa Becagli. L’azienda nasce nel 1977 da un’intuizione di Mario Becagli che, dopo il successo internazionale nel settore tessile con l’invenzione del pile e della pelliccia sintetica, decise di intraprendere un nuovo percorso imprenditoriale. Le trasmissioni dovrebbero partire ufficialmente tra maggio e giugno. La scelta di Becagli è stata quella di mantenere il marchio di una delle radio libere più famose dell’area fiorentina, fondata nel 1974 dal patron storico, il Dj Gheri Guido, scomparso nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acquistata dal gruppo Becagli. Torna in onda Radio Studio 54: "Legata ai miei ricordi d’infanzia"

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