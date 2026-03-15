Acqua pubblica | stop alla Borsa Prato guida la svolta

L’assemblea della Conferenza territoriale Ato 3 nel Valdarno ha deciso di interrompere la quotazione in Borsa di Publiacqua e di adottare un modello gestionale completamente pubblico. La decisione rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti proposte e coinvolge direttamente le modalità di gestione dell’acqua nel territorio. La scelta è stata comunicata ufficialmente e riguarda ora il futuro della gestione idrica locale.

Nel cuore del Valdarno, l’assemblea della Conferenza territoriale Ato 3 ha sancito una svolta definitiva: la quotazione in Borsa di Publiacqua è stata scartata a favore di un modello gestionale interamente pubblico. La decisione, presa dai sindaci dell’area, punta su Alia–Plures come veicolo operativo, confermando il ruolo strategico del Comune di Prato che detiene il 18,5% delle quote. Questa scelta non nasce dal nulla, ma risponde a una pressione costante esercitata da figure politiche locali come Edoardo Carli e Derio Bacci, i quali hanno spinto per anni contro le logiche di mercato applicate all’acqua. L’esito raggiunto segna la vittoria di una visione che pone il servizio idrico fuori dalle dinamiche speculative, allineandosi al volere espresso dai cittadini nel referendum del 2011. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acqua pubblica: stop alla Borsa, Prato guida la svolta Articoli correlati Leggi anche: L'acqua di Firenze-Prato-Pistoia torna pubblica, gestione a Plures Fico: “Gestione dell’acqua deve rimane pubblica, stop ai privati”“Bisognerà muoversi, lavorare e monitorare molto bene quello che succede da un punto di vista internazionale, perché l’aumento dell’energia già... La Renaissance française : de Léonard de Vinci à Henri IV - Laissez-vous guider - Stephane Bern - MG Tutti gli aggiornamenti su Acqua pubblica Temi più discussi: Acqua, giovedì stop a Santa Maria al Bagno; Documento di indirizzo dei sindaci per l'acqua pubblica; Acqua pubblica, Fico cancella il progetto di De Luca; Acqua, la Regione ritira la gara per cercare il socio privato: Modello di gestione pubblico. Sannio Acque, il Coordinamento per l’acqua pubblica incontra Fico: chiesto lo stop alla gara per il socio privatoOggi il coordinamento campano per l’Acqua pubblica ha avuto un incontro proficuo con il presidente della Regione Campania Roberto Fico e con l’assessora all’Ambiente Claudia Pecoraro, in merito alla ... ntr24.tv Campania, Fico difende acqua pubblica: stop alla gara di De Luca per il socio privatoL'esecutivo guidato da Fico ha varato il ritiro, in autotutela, della procedura per la selezione del socio privato della Gric spa. lostrillone.tv Partecipata assemblea cittadina ieri sera al Centro di Aggregazione Giovanile di via Statuto a Scordia, promossa dal Comitato per l’Acqua Pubblica per discutere delle nuove bollette e della gestione del servizio idrico dopo il passaggio alla SIE. Molti cittadini facebook UNINAQUAM: dieci anni di acqua pubblica, sostenibile e di qualità alla Federico II. Si celebra il decimo anniversario di UNINAQUAM, progetto nato per promuovere il consumo consapevole dell’acqua pubblica di rete all’interno della comunità universitaria uni x.com