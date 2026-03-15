Acqua a Catanzaro | blackout a Germaneto e via Fares

A Catanzaro si registrano interruzioni nell'approvvigionamento idrico nel quartiere Germaneto e lungo via Fares. Le utenze di queste zone sono rimaste senza acqua a causa di un blackout che ha colpito il sistema di distribuzione. La situazione ha provocato disagi tra i residenti e le attività commerciali delle aree interessate. Le autorità stanno intervenendo per ripristinare il servizio il prima possibile.

L’approvvigionamento idrico a Catanzaro subisce una battuta improvvisa nel quartiere Germaneto e lungo via Fares. L’interruzione deriva da un livello inadeguato del serbatoio Sala, gestito da Sorical, per cause ancora in fase di accertamento. L’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili ha lanciato l’allerta e promette aggiornamenti entro la giornata successiva. La situazione non è statica: il problema risiede nella capacità del serbatoio di garantire la distribuzione necessaria ai residenti. Non si tratta di una semplice manutenzione programmata, ma di un guasto imprevisto che blocca il flusso dell’acqua verso le utenze domestiche. La risposta istituzionale prevede un monitoraggio costante con nuove informazioni attese domani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acqua a Catanzaro: blackout a Germaneto e via Fares Articoli correlati Catanzaro: SP45 Germaneto, degrado e allarme sicurezza. Cittadini chiedono interventi alla Provincia.Catanzaro si risveglia con una questione urgente che affligge il quartiere di Germaneto: la strada provinciale SP 45 versa in condizioni sempre più... Blackout Empoli nella ripresa: il Catanzaro vince in rimonta dopo il micidiale uno-due toscanoCATANZARO – La trasferta in terra calabrese si trasforma in una cocente delusione per l’Empoli, che cede per 3-2 sul campo del Catanzaro al termine... Aggiornamenti e notizie su Acqua a Catanzaro blackout a Germaneto... Acqua a Catanzaro, interruzione nel quartiere Germaneto a via FaresLo rende noto l'Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti della giornata di domani ... corrieredellacalabria.it Guasto condotta riparato, ripresa erogazione acqua a CatanzaroSono state riparate dai tecnici di Sorical le rotture sulla conduttura di adduzione all'impianto di Alli-Santa Domenica che serve il centro e numerosi altri quartieri di Catanzaro ed è ripresa ... ansa.it