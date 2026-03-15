Acf subito vittoria per le amaranto al rientro dalla pausa Contro l' Hellas Verona finisce 3-0

L'Acf ha conquistato una vittoria immediata al ritorno dalla pausa, battendo l'Hellas Verona con un punteggio di 3-0. La partita si è svolta oggi, con le amaranto che hanno dominato sul campo e ottenuto tre reti senza subire gol. La sfida si è giocata in un clima di grande intensità e determinazione.

Arezzo, 15 marzo 2026 – Acf, subito vittoria per le amaranto al rientro dalla pausa. Contro l'Hellas Verona finisce 3-0. Si torna in campo dopo due settimane di pausa con la 19° giornata di Serie B Femminile. L’ACF Arezzo si scontra con l’Hellas Verona dell’ex Marica Licco. ACF AREZZO – HELLAS VERONA ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou (Bossi 87’), Corazzi (Termentini 87’), Tamburini, Lazzari (D’Elia 70’), Mariani, Nasoni E. (Ghio 70’), Fortunati (Beduschi 90’), Razzolini A disposizione: Verano, Ghio, D’Elia, Beduschi, Bovolenta, Bossi, Termentini, Fracas, Blasoni All. Andrea Benedetti Hellas Verona: Valzolgher, Mancuso... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acf, subito vittoria per le amaranto al rientro dalla pausa. Contro l'Hellas Verona finisce 3-0 Articoli correlati Arezzo riparte forte: 3-0 all’Hellas Verona al rientro dalla pausaACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou (Bossi 87?), Corazzi (Termentini 87?), Tamburini, Lazzari (D’Elia 70?), Mariani, Nasoni E. Infortunio Gabbia, si attende il rientro del centrale italiano. Allegri spera di ritrovarlo subito per la sfida contro il Verona: le ultime sulle sue condizioniIn vista della gara contro l’Hellas Verona, in programma il 28 dicembre alle 15:00, arrivano notizie incoraggianti dall’infermeria del Milan.