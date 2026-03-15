Si è concluso con un'ordinanza di assoluzione il procedimento penale contro un uomo di 50 anni, residente a Rimini, che era stato accusato di aver causato lesioni alla sua compagna. La vicenda è stata giudicata in tribunale, dove si sono ascoltati testimoni e presentate le prove. Alla fine, il giudice ha deciso di assolvere l'imputato da tutte le accuse.

Si è chiuso con una sentenza di assoluzione pronunciata il procedimento penale che vedeva imputato un uomo riminese di 50 anni, accusato di lesioni personali nei confronti della compagna. La vicenda era stata inizialmente trattata secondo le procedure del Codice rosso, il protocollo previsto per i casi di violenza domestica o di genere. Il processo era partito dalla denuncia presentata dalla donna, che aveva raccontato di essere stata colpita durante un litigio. Secondo la sua versione dei fatti, l’uomo le avrebbe dato "un ceffone" al volto facendola "volare" a terra. Subito dopo l’episodio si era recata al pronto soccorso di Riccione per farsi visitare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accusato di lesioni alla compagna, assolto

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