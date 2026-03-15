Nel 2025, le famiglie abruzzesi hanno sostenuto una spesa media di 1.896 euro per luce e gas, un importo significativamente superiore rispetto a quello registrato nel 2018. La cifra rappresenta un aumento importante per il territorio e riflette le variazioni nelle tariffe energetiche di quest’anno. Questa cifra evidenzia come i costi delle utenze siano aumentati nel corso degli ultimi anni.

Le famiglie abruzzesi hanno affrontato nel 2025 una spesa media per luce e gas pari a 1.896 euro, un valore che segna un netto incremento rispetto ai livelli del 2018. L’analisi dei dati territoriali rivela differenze sostanziali tra le quattro province della regione. L’Aquila registra la bolletta elettrica più contenuta con 597 euro, mentre Pescara spinge la spesa verso i 693 euro. Sul fronte del gas, Chieti si colloca al vertice con 1.294 euro, contro i 1.188 euro di Teramo. La volatilità dei prezzi delle materie prime, alimentata dal conflitto in Medio Oriente, minaccia nuovi rincari immediati è su tariffe indicizzate. Il peso economico sulle famiglie abruzzesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo 2025: bollette a 1.896 euro, la guerra in Medio

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