Abbiamo testato Toteme T-shirt ‘curved Seam’

Abbiamo provato la T-shirt Toteme ‘curved Seam’, un capo di abbigliamento con cuciture curve visibili sul davanti. La maglietta è realizzata in cotone ed è disponibile in diverse taglie e colori. Durante il test abbiamo valutato la vestibilità e la qualità dei materiali, osservando come si comporta dopo vari lavaggi. L’articolo include anche link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il segreto della ‘Curved seam’: cucitura e tessuto come firma del brand. La T-shirt ‘Curved seam’ di Toteme si distingue per una costruzione tecnica che va oltre l’estetica superficiale. Il nome stesso del capo evidenzia la caratteristica principale: una cucitura curva strategica, progettata per seguire le linee naturali del corpo umano. L’impatto della cucitura curva sulla vestibilità. A differenza delle magliette standard con cuciture rette che spesso creano tensione eccessiva sulle spalle o sul petto, la cucitura curva permette al tessuto di adattarsi alle curve anatomiche senza creare pieghe indesiderate. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abbiamo testato Toteme T-shirt ‘curved Seam’ Articoli correlati Leggi anche: Abbiamo testato J.w.anderson T-shirt ‘anchor Embroidery P… Leggi anche: Abbiamo testato Marc Jacobs Camicia ‘the Striped Shirt’