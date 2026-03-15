Abbandonare mura e corazze in tempo di guerra

In tempi di guerra, abbandonare le mura e le corazze diventa una scelta difficile. Minacce e attacchi subiti spesso generano conflitti e tensioni all’interno della comunità, influenzando la libertà di tutti. Le persone si trovano a dover affrontare decisioni che coinvolgono sicurezza e apertura, in un equilibrio delicato tra protezione e fiducia reciproca.

Articolo. Minacce e attacchi che abbiamo subito possono portare a conflitti e tensioni interne che limitano la nostra libertà. Possiamo però lavorare per lasciar andare queste tensioni Con qualunque mezzo si raggiunga la nostra città, via terra o aerea, la prima cosa che colpisce lo sguardo è sicuramente Città Alta, per la sua posizione sopraelevata e per le mura veneziane che la difendono, mura che dal 2017 sono entrate a far parte del patrimonio Unesco. Ma la difendono da cosa? Nate come imponente sistema di difesa dell’impero veneziano, le mura sono dotate di quattro porte e di cannoniere che probabilmente tutti conosciamo, ma che non vennero mai effettivamente usate militarmente. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Abbandonare mura e corazze in tempo di guerra Articoli correlati Edu Pro, l’eco del tempo: il teatro che salpa dalle mura del carcere di SecondiglianoLa Nuova Comune Aps, compagnia professionale di teatro sociale e civile che opera anche all’interno del carcere di Secondigliano (NA) con allievi... Mura crollate, parla la sindaca: "Serve tempo per la questione. Stop a speculazioni politiche"MASSA MARITTIMA La sindaca di Massa Marittima Irene Marconi interviene sul tema della messa in sicurezza delle mura cittadine in risposta... Hassan Dilemma Before Marriage: Will He make a Deal with his Father