AAA | Bayley risponde alla open challenge di Lady Flammer epico match che scrive la storia
Durante l’evento Rey de Reyes 2026, Lady Flammer ha lanciato una open challenge per il suo Reina de Reinas Championship, e Bayley ha accettato l’invito, dando vita a un match molto atteso. La sfida tra le due ha attirato l’attenzione di molti spettatori, trasformandosi in un momento memorabile per la manifestazione. La lotta è terminata con un risultato che rimarrà nella storia della competizione.
Il primo grande colpo di scena della Rey de Reyes 2026 è arrivato quando Lady Flammer ha lanciato una open challenge per il suo Reina de Reinas Championship. La sfidante misteriosa si è rivelata essere niente meno che Bayley, ex WWE Women’s Champion, accolta da una reazione enorme da parte del pubblico di Puebla. Gli annunciatori hanno sottolineato come Lady Flammer fosse a un solo giorno dal battere il record storico di durata del regno come Reina de Reinas, detenuto fino a quel momento da Taya. Un match equilibrato con Bayley protagonista. Il match è stato combattuto punto a punto. Bayley ha preso il controllo nelle fasi iniziali portando a terra la campionessa e imponendo il proprio ritmo, colpendola con una dropkick all’esterno del ring e riportandola dentro per un conto vicino al tre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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