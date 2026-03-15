Durante l’evento Rey de Reyes 2026, Lady Flammer ha lanciato una open challenge per il suo Reina de Reinas Championship, e Bayley ha accettato l’invito, dando vita a un match molto atteso. La sfida tra le due ha attirato l’attenzione di molti spettatori, trasformandosi in un momento memorabile per la manifestazione. La lotta è terminata con un risultato che rimarrà nella storia della competizione.

Il primo grande colpo di scena della Rey de Reyes 2026 è arrivato quando Lady Flammer ha lanciato una open challenge per il suo Reina de Reinas Championship. La sfidante misteriosa si è rivelata essere niente meno che Bayley, ex WWE Women’s Champion, accolta da una reazione enorme da parte del pubblico di Puebla. Gli annunciatori hanno sottolineato come Lady Flammer fosse a un solo giorno dal battere il record storico di durata del regno come Reina de Reinas, detenuto fino a quel momento da Taya. Un match equilibrato con Bayley protagonista. Il match è stato combattuto punto a punto. Bayley ha preso il controllo nelle fasi iniziali portando a terra la campionessa e imponendo il proprio ritmo, colpendola con una dropkick all’esterno del ring e riportandola dentro per un conto vicino al tre. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Bayley risponde alla open challenge di Lady Flammer, epico match che scrive la storia

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