A Pechino si segnalano le difficoltà degli Stati Uniti e i preparativi militari legati a Taiwan. Una grande quantità di pescherecci forma una sorta di “milizia” tra Formosa e il Giappone, mentre sullo stretto di Hormuz si osservano manovre sotterranee, con il governo cinese che evita di aggravare i rapporti con l’amministrazione americana.

Cosa ci facevano, la settimana scorsa, circa 2.000 pescherecci cinesi nel braccio di mare tra Taiwan, la Corea del Sud e il Giappone? Perché sono rimasti ammassati per 30 ore in formazione geometrica, distanti circa 500 metri gli uni dagli altri, per poi dileguarsi? E perché avvistamenti satellitari, analoghi a quelli riportati adesso da Afp, erano stati registrati già l’11 gennaio e il 25 dicembre scorsi, senza contare che precedenti del genere si susseguono ormai da anni? La risposta è inquietante: gli esperti ritengono che si tratti di azioni coordinate, parte dei preparativi del regime di Pechino in vista di una crisi o di un conflitto regionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - A Pechino annotano le difficoltà degli Usa e fanno le prove della guerra a Taiwan

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