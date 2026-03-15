APC Bermuda ‘Westland’ | Denim beige vestibilità e cura

A.P.C. presenta il modello Bermuda ‘Westland’ in denim beige, caratterizzato da una vestibilità attentamente studiata e da una cura particolare nei dettagli. L’articolo include un avviso di trasparenza che informa sui link di affiliazione e sulla possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. La descrizione si concentra sulle caratteristiche del prodotto senza approfondimenti ulteriori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il denim ‘Westland’: tra leggerezza e struttura del cotone tinto in capo. La scelta di un tessuto in denim beige o color ecru per la bermuda ‘Westland’ segna una netta rottura con l’estetica classica dei jeans blu scuro, proponendo invece un approccio più fresco e contemporaneo tipico della filosofia A.P.C. Il termine “tinto in capo” è fondamentale per comprendere la natura di questo capo: a differenza dei tessuti tinti prima della confezione (piece-dyed), qui il colore viene applicato dopo che il capo è stato assemblato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A.P.C. Bermuda ‘Westland’: Denim beige, vestibilità e cura

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