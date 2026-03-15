Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno concluso il loro matrimonio tramite un accordo consensuale. Secondo quanto riferito, l’attrice riceverà un assegno di 6.000 euro al mese e avrà la proprietà di una villa a Roma sud. Entrambe le parti hanno depositato l’atto di negoziazione assistita senza ricorso a battaglie legali, segnando la fine della loro unione.

“ Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si separano senza battagliare “. Lo scrive Il Messaggero rendendo noti i dettagli burocratici della fine del matrimonio tra l’attrice e l’imprenditore, che “nei giorni scorsi hanno depositato l’atto di negoziazione assistita consensuale. Ora l’incartamento passa al pubblico ministero degli affari civili, che deve assicurarsi che il figlio minorenne sia sufficientemente tutelato, prima di dare il suo parere favorevole alla ratifica degli accordi da parte del giudice civile”. Cosa prevede l’accordo. Nello specifico, il giornale di Via del Tritone fa sapere che “Di Gianfrancesco – difesso dall’avvocato Francesca Nappi – ha acconsentito a pagare un cospicuo assegno di mantenimento da 6mila euro, più una serie di spese ordinarie e straordinarie, per il figlio Mattia, che ha 11 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “A Manuela Arcuri un assegno da 6mila euro al mese e la villa a Roma sud”: raggiunto l’accordo dopo la separazione da Giovanni Di Gianfrancesco

Articoli correlati

Leggi anche: Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si separano: accordo con assegno da 6mila euro e villa a Roma

Accordo tra Manuela Arcuri e l’ex marito: all’attrice 6mila euro al mese e la villa a RomaSi è concluso con un accordo amichevole il matrimonio tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Manuela Arcuri

Temi più discussi: Manuela Arcuri, accordo dopo la separazione: 6mila euro al mese e la villa alle porte di Roma; Manuela Arcuri si separa dal marito, il racconto a Verissimo; Tradita, film con Manuela Arcuri girato nelle Marche, arriva nelle sale: doppia proiezione a Jesi e Ancona; Manuela Arcuri, la verità sull'addio al marito: Giovanni non mi ha tradita, le amiche sì. E scoppia a piangere per il figlio.

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco si separano: l'accordo prevede seimila euro al mese e l'affido condiviso del figlioDopo 15 anni di relazione, l'attrice e il produttore cinematografico si lasciano con una separazione consensuale. L'attrice a Verissimo: «Ci siamo dati troppo per scontati» ... vanityfair.it

Manuela Arcuri, accordo dopo la separazione: 6mila euro al mese e la villa alle porte di RomaDopo Totti e Blasi, un altro matrimonio vip finisce in un faldone del Tribunale di Roma. Ma, a differenza della coppia nata tra l'ex numero 10 della Roma e ... ilmattino.it

Si chiude ufficialmente il capitolo matrimoniale tra Manuela Arcuri e il marito Giovanni Di Gianfrancesco. I due hanno raggiunto un accordo legale di separazione che definisce in modo definitivo i rapporti tra l’attrice e l’imprenditore. L’intesa – riportata da Il me facebook

Manuela Arcuri si separa dal marito: accordo per 6mila euro al mese, la villa di famiglia e l'affido condiviso del figlio x.com