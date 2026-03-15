A Lecce 14mila bambini e ragazzi cantano Il barbiere di Siviglia

A Lecce, al Teatro Politeama Greco, 14.000 bambini e ragazzi si sono riuniti per cantare “Il Barbiere di Siviglia”. La rappresentazione è una rivisitazione moderna del celebre capolavoro di Rossini, firmata dai fratelli musicisti e autori salentini Francesco e Matteo Spedicato. L’evento ha visto coinvolti numerosi giovani provenienti dalla città e dalla regione, creando un grande spettacolo corale.

Torna l’irresistibile capolavoro di Gioachino Rossini nella rivisitazione dei fratelli Spedicato, per la VII edizione del programma di didattica e teatro musicale “Stregati dalla Musica” LECCE - A Lecce 14.000 bambini e ragazzi cantano “Il Barbiere di Siviglia”. Al Teatro Politeama Greco va in scena la nuova travolgente rivisitazione del celebre capolavoro rossiniano a firma dei fratelli musicisti e autori salentini Francesco e Matteo Spedicato. Ancora una volta saranno sette giorni di spettacoli mattutini dedicati alle scuole, 14 repliche tutte sold out, 14.000 spettatori coinvolti: sono i numeri di questa edizione che testimoniano il... 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Mido, il barbiere di piazza Tirana: “Insegno il mestiere ai ragazzi difficili. E il mio negozio è un presidio di socialità”Milano, 24 dicembre 2025 – “Quando mi viene detto ‘cerchiamo di insegnare un mestiere a questo ragazzo’ io cancello la parola ‘cerchiamo’: si deve... Cantano "Faccetta nera": stop per 7 ragazziAREZZO Un episodio avvenuto lo scorso giugno ad Arezzo, durante un torneo giovanile di calcio, è finito davanti al Tribunale Federale Territoriale... Il barbiere di Siviglia (Rossini) - Opera in pillole Contenuti utili per approfondire Lecce 14mila Discussioni sull' argomento A Lecce 14mila bambini e ragazzi cantano Il Barbiere di Siviglia. Dal 16 marzo al 1 aprile torna al Politeama Greco il progetto Stregati dalla Musica; I 60 anni della diga di Occhito, Carlantino omaggia storia e futuro dell’invaso; Al Politeama torna Il Barbiere di Siviglia: 14 repliche sold out per 14mila studenti. A Lecce 14mila bambini e ragazzi cantano Il Barbiere di Siviglia. Dal 16 marzo al 1 aprile torna al Politeama Greco il progetto Stregati dalla MusicaLECCE - A Lecce 14.000 bambini e ragazzi cantano Il Barbiere di Siviglia. Al Teatro Politeama Greco va in scena la nuova travolgente rivisitazione del ... corrieresalentino.it Lecce, tre punti per la salvezza https://www.corrierenazionale.net/2026/03/08/lecce-tre-punti-per-la-salvezza/ Finisce 2 a 1 la sfida salvezza del Via del Mare tra Lecce e Cremonese. Un Lecce cinico e concreto, che ha saputo capitalizzare al meglio il doppio v facebook