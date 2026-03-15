A Firenze apre una moschea a scuola

A Firenze, presso l’istituto Sassetti-Peruzzi, il preside ha destinato due aule come spazi di preghiera, separando i luoghi per maschi e femmine. La decisione riguarda l’apertura di una moschea all’interno della scuola, che funge da luogo di culto per gli studenti musulmani. L’iniziativa ha suscitato attenzione e discussioni tra studenti, insegnanti e genitori.

Non solo una stanza per il Ramadan. Il Sassetti-Peruzzi di Firenze raddoppia. L’istituto superiore ha pensato bene di riservare agli studenti musulmani due aule. Una per i ragazzi e una per le ragazze, in religiosa osservanza di quanto chiedono i precetti dell’islam, che uomini e donne (e, quindi, anche i giovani studenti) preghino in luoghi separati. Una iniziativa che la scuola, nota in zona per il suo approccio multiculturale, aveva da subito rivendicato con orgoglio. «La scelta di rispondere positivamente alla richiesta degli studenti di poter usufruire di uno spazio quotidiano per il momento di preghiera nel periodo di Ramadan non è stata ideologica né tantomeno politica»: così il dirigente scolastico, Osvaldo Di Cuffa, in un comunicato pubblicato sull’account social dell’istituto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - A Firenze apre una moschea a scuola Articoli correlati Se la scuola diventa una moschea: femmine separate dai maschiNon una, ma bensì due aule dedicate alla preghiera degli allievi islamici, durante il Ramadan, nell’Istituto di Istruzione Superiore Sassetti-Peruzzi... A Stromboli, apre una scuola per una sola alunna. Il sì dell’USRGinostra, minuscola frazione di Stromboli, avrà una scuola elementare con una sola iscritta. Tutti gli aggiornamenti su Firenze apre Temi più discussi: Blog | Mark Rothko a Firenze, ogni quadro sprigiona energia: un'esperienza sensoriale; Under Armour apre una nuova Brand House nel centro di Firenze; Firenze, apre Rare Market tra cibo, musica, stand di vintage e artigianato; PALLANUOTO, IL BRESCIA APRE LA TRE GIORNI DI GRANDE PALLANUOTO A FIRENZE. Rothko a Firenze, la grande mostra a Palazzo Strozzi: 70 opere, molte mai esposte prima in ItaliaPalazzo Strozzi apre le porte ad una delle più grandi mostre mai dedicate a Mark Rothko. A cura di Christopher Rothko ed Elena Geuna, Rothko a Firenze rappresenta un progetto unico, concepito apposita ... 055firenze.it 'Pedala, Firenze ti premia' crescerà: 4.500 partecipanti, incentivi per 420mila euroPedala, Firenze ti premia rilancia: dopo il grande successo della sperimentazione l’iniziativa diventa strutturale con una app e nuovi premi. Il ... gonews.it Didacta - Firenze 2026 Ci siamo anche noi! Didacta Italia 11 - 13 MARZO 2026 FORTEZZA DA BASSO, FIRENZE Al via Didacta Italia 2026! Alla Fortezza da Basso di Firenze si apre la tredicesima edizione della fiera dedicata all’innovazione e alla formazio facebook All’Università di Firenze apre uno sportello di ascolto contro la violenza di genere x.com