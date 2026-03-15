A Crema un banco alimentare per gli animali | l’idea dei ragazzi dell’istituto Canossa per i quattrozampe bisognosi

A Crema è stato inaugurato un nuovo banco alimentare dedicato agli animali, chiamato BioPet. L’idea è nata da un progetto scolastico promosso dagli studenti del secondo anno dell’istituto Canossa di via Macello, che hanno ideato un sistema per raccogliere cibo destinato ai quattrozampe bisognosi. Il banco alimentare è stato realizzato con l’obiettivo di sostenere gli animali in difficoltà nella zona.

Crema (Cremona), 15 marzo 2026 – Adesso c’è un Banco alimentare anche per gli animali. Si chiama BioPet e a inventarlo, con un progetto scolastico studiato apposta per portare cibo agli animali, sono stati alcuni studenti del secondo anno del Cfp Canossa di via Macello. Lo slogan che hanno scelto per sensibilizzare la cittadinanza è “Una chiamata, mille code felici”. È questo il modo per segnalare il bisogno di dare aiuto agli animali che si trovano in difficoltà. I ragazzi hanno pensato di mettere a disposizione un numero di telefono, lo 037384977, attraverso il quale è possibile donare cibo da destinare agli amici a quattrozampe. Studiato assieme agli insegnanti . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Crema un banco alimentare per gli animali: l’idea dei ragazzi dell’istituto Canossa per i quattrozampe bisognosi Articoli correlati Bilancio positivo per la raccolta alimentare dell'Anc Chieti a favore dei bisognosi di Madonna degli Angeli [FOTO]Bilancio positivo per la 16esima raccolta alimentare dell'anno organizzata dall'associazione nazionale carabinieri sezione di Chieti, la seconda... Food: Malaguti (Fondazione Banco Alimentare Ets), ‘minestrone prodotto prezioso per famiglie in povertà alimentare’“L'iniziativa a cui diamo vita con Findus, che prevede la donazione di 25 porzioni di minestrone a Banco Alimentare per ciascuna di quelle ritirate... Aggiornamenti e notizie su A Crema un banco alimentare per gli... Discussioni sull' argomento A Crema un banco alimentare per gli animali: l’idea dei ragazzi dell’istituto Canossa per i quattrozampe bisognosi; Crema - Gli studenti inventano BioPet; Uccidi una donna incinta. Disegno shock su un banco del liceo Newton: la denuncia degli studenti; Malattie rare e riforma, dal certificato introduttivo al progetto di vita. Gallery. Banco Fresco: a Crema un nuovo lookDopo Paullo anche a Crema Banco Fresco - Il mercato del gusto si rifà il look. Il punto di vendita, aperto nell'aprile del 2021, è stato ammodernato L'insegna sta effettuando un piano di restyling dei ... gdoweek.it "Zeppolone napoletano" al forno, con crema alla panna e fragole, una vera delizia per il palato. Ideale a San Giuseppe, per la festa del papà ... in alternativa alle solite zeppole fritte. Ricetta nei commenti Salva la ricetta per la Festa del Papà! Seguimi per facebook Golosissime, le Cotolette di mela con crema pasticciera alla vaniglia sono preparate con mele fuji, succose e dal sapore floreale. Scoprite la ricetta x.com