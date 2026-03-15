A che ora partono Franzoni Paris e gli azzurri oggi superG Courchevel 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi a Courchevel si terrà il superG maschile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Franzoni, Paris e gli altri azzurri scenderanno in pista con i rispettivi pettorali, pronti a sfidarsi sulla neve. La gara, trasmessa in diretta televisiva e in streaming, inizierà alle ore stabilite, coinvolgendo gli sportivi che seguiranno l’evento in queste ore.

Domenica 15 marzo andrà in scena il superG maschile di Courchevel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Spazio all’ultima gara del fine settimana in terra francese, dove le previsioni meteo non sono delle migliori dopo la cancellazione del superG del sabato a causa delle avverse condizioni. Appuntamento alle ore 10.45 sulle nevi transalpine, per una prova all’insegna della velocità sulla pista Eclipse, dove diversi atleti possono ambire alla vittoria e a un piazzamento sul podio. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE DI ARE ALLE 9.30 E 12.30 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI COURCHEVEL DALLE 10.45 Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni. 🔗 Leggi su Oasport.it

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