A che ora gli sport invernali oggi in tv | programma domenica 15 marzo e streaming

Oggi, domenica 15 marzo, sul palinsesto televisivo sono previsti vari eventi di sport invernali, tra cui gare di sci e snowboard, oltre alle Paralimpiadi. Le trasmissioni iniziano in mattinata e proseguono nel corso della giornata, con diverse discipline che si svolgono in differenti località. La programmazione è disponibile anche in streaming online, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire gli appuntamenti in tempo reale.

Oggi, domenica 15 marzo, saranno di scena diversi sport invernali oltre alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo sci di fondo, il salto con gli sci, la combinata nordica e lo snowboard, mentre si assegneranno i titoli ai Mondiali di short track e continueranno i Mondiali di curling femminile. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE PARALIMPIADI Nello sci alpino, per la Coppa del Mondo di Are (Svezia), vedremo all’opera nello slalom femminile ben sette azzurre, ovvero Lara Della Mea, Martina Peterlini, Alice Pazzaglia, Giulia Valleriani, Emilia Mondinelli, Beatrice Sola e Laura Steinmair. 🔗 Leggi su Oasport.it

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