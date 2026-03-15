73enne trattenuta | rapina in garage paura e solidarietà

Una donna di 73 anni è stata trattenuta nel garage della propria abitazione a Martignacco durante un tentativo di rapina avvenuto ieri sera. La donna, identificata come Licia Dentesano, è stata successivamente rinchiusa all’interno del garage. L’episodio si è verificato nel corso della serata e ha coinvolto direttamente la vittima che si trovava nella propria casa al momento dell’accaduto.

Una donna di 73 anni, Licia Dentesano, è stata trattenuta e successivamente rinchiusa nel garage della propria abitazione a Martignacco durante un tentativo di rapina avvenuto ieri sera. La signora ha riferito ai carabinieri questa mattina i dettagli dell’aggressione subita nella sua villetta isolata, situata in via Stringher, dove la sicurezza dei residenti è già stata messa alla prova in passato. L’incidente si è verificato all’interno di una casa immersa nel verde di un ampio giardino, luogo che normalmente offre tranquillità ma che ieri è diventato teatro di tensione. I malintenzionati sono stati sorpresi dalla padrona di casa mentre tentavano l’irruzione, scatenando una reazione immediata da parte della vittima che ha subito paura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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