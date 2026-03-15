Venerdì 13 marzo 2026, più di settanta studenti di Castelnuovo Belbo si sono dedicati alla pulizia delle strade del paese. L’iniziativa ha visto i giovani impegnati a rimuovere rifiuti e a riordinare le vie del borgo, creando un momento di partecipazione collettiva. L’intervento si è svolto in un giorno di attività condivisa, coinvolgendo l’intera comunità locale.

Castelnuovo Belbo si è trasformato in un campo di battaglia contro lo sporcizia. Venerdì 13 marzo 2026, oltre settanta studenti hanno ripulito le strade del borgo astigiano. Un’azione concreta che ha unito scuola e comunità. L’iniziativa Puliamo Insieme non è un semplice evento sporadico, ma parte di una strategia provinciale più ampia. La Provincia di Asti promuove questa campagna da anni per il weekend del 14-15 marzo 2026. Tuttavia, l’amministrazione locale ha scelto di anticipare l’evento al venerdì precedente. Questa decisione strategica ha permesso la partecipazione totale degli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria. I bambini hanno iniziato l’attività alle ore 9. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 70 studenti puliscono Castelnuovo Belbo: civiltà in azione

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