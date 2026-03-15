67% preferisce le scosse al silenzio | il paradosso

Un nuovo sondaggio rivela che il 67% delle persone preferisce le scosse ai momenti di silenzio, evidenziando un paradosso nella società moderna. In un contesto in cui stimoli acustici e digitali sono continui, il silenzio sembra perdere valore e diventare meno appetibile rispetto alle sensazioni più intense. La preferenza per le scosse si inserisce in questa tendenza generale di ricerca di emozioni forti.

La società contemporanea è immersa in un flusso incessante di stimoli acustici e digitali che rendono il silenzio una risorsa rara e preziosa. Un esperimento condotto da ricercatori delle università di Harvard e della Virginia ha rivelato che la maggior parte delle persone preferisce subire dolore fisico piuttosto che affrontare il vuoto del silenzio. Nicoletta Polla-Mattiot, docente all’Università Iulm di Milano, esplora nel suo nuovo saggio come l’assenza di rumore possa diventare uno strumento di crescita personale e trasformazione interiore. I dati raccolti mostrano che il 67 per cento degli uomini e il 25 per cento delle donne ha scelto di premere un pulsante che somministra scosse elettriche invece di restare soli con i propri pensieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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