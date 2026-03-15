A Canicattì, un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Agrigento. L’arresto è stato effettuato dopo che il 54enne aveva picchiato la madre, con l’obiettivo di ottenere del denaro per bere.

Un uomo di 54 anni residente a Canicattì è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Agrigento. Le indagini hanno rivelato che l’indagato picchiava e minacciava la propria madre anziana per ottenere denaro da destinare all’acquisto di alcolici. L’arresto segue un anno di comportamenti vessatori, inclusi maltrattamenti fisici e psicologici, che hanno causato alla donna una profonda sofferenza mentale. L’uomo era già sottoposto a misure di prevenzione e obblighi di presentazione alle autorità, ma ha continuato nell’azione illecita fino all’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 54enne picchia la madre per bere: arrestato a Canicattì

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