A Villorba, nell'azienda agricola Nonno Andrea, sono stati piantati 500.000 bulbi pronti a fiorire nei prossimi mesi. La campagna veneta si appresta ad accogliere questo grande progetto agricolo, che coinvolge la preparazione e la coltivazione di un vasto numero di bulbi destinati a svilupparsi tra i frutteti locali.

La campagna veneta si prepara a ospitare un evento di portata significativa: 500.000 bulbi pronti a fiorire tra i frutteti dell’azienda agricola Nonno Andrea a Villorba. L’iniziativa, prevista per la primavera del 2026, trasforma il territorio in uno spazio di aggregazione dove l’economia locale si intreccia con la tradizione contadina. Il programma delle attività coprirà circa un mese, offrendo ai visitatori l’opportunità di partecipare attivamente alla raccolta e scoprire le dinamiche della filiera agricola. Non si tratta di una semplice esposizione floreale, ma di un modello di turismo esperienziale che punta sul contatto diretto con la terra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 500.000 bulbi: il fiorente progetto agricolo di Villorba

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