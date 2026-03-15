Martedì 17 marzo alle 17:30, all’aeroporto d’Abruzzo, si svolgerà una grande esercitazione di soccorso con la partecipazione di un aereo e cinquanta passeggeri simulati in crisi. L’operazione coinvolgerà personale di emergenza, forze dell’ordine e servizi aeroportuali che coordinano la risposta a situazioni di emergenza. La prova mira a testare le procedure di intervento e la prontezza delle squadre coinvolte.

Un aereo con 50 passeggeri sarà al centro di una maxi esercitazione di emergenza che si svolgerà martedì 17 marzo alle 17:30 presso l’aeroporto d’Abruzzo. Per circa tre ore, il terminal e la pista diventeranno un campo di prova per verificare l’efficacia delle procedure di soccorso in caso di incidente durante il decollo. Questa simulazione coinvolgerà tutti gli operatori aeroportuali e le autorità competenti, con l’obiettivo di testare il coordinamento tra i diversi enti preposti alla sicurezza. La macchina dei soccorsi in azione. L’attività prevede l’attivazione immediata della catena di intervento non appena scatta l’allarme. Gli operatori aeroportuali lavoreranno a stretto contatto con Enac ed Enav, oltre che con la polizia di frontiera e la guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 50 passeggeri in crisi: maxi prova di soccorso all’aeroporto

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