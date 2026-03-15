50 anni di Tg2 | la rivoluzione del pluralismo informativo

Oggi, domenica 15 marzo 2026, il Tg2 festeggia i suoi primi 50 anni di trasmissioni. Per l’occasione, il canale della Rai trasmette uno speciale dedicato alle inchieste storiche realizzate nel corso degli anni. La programmazione comprende approfondimenti e documentari che ripercorrono le tappe più significative del mezzo secolo di storia del telegiornale. La celebrazione si concentra sulla lunga attività informativa del Tg2.

Oggi, domenica 15 marzo 2026, il secondo canale della Rai celebra mezzo secolo di vita con uno speciale dedicato alle inchieste storiche. Il programma Dossier 50 anni di inchieste andrà in onda alle 18:00 su Rai 2 e sarà disponibile anche sulla piattaforma digitale del servizio pubblico. Questa data segna un traguardo significativo per il giornalismo italiano, ricordando come la nascita del telegiornale nel 1976 abbia rappresentato una svolta fondamentale per l’informazione nazionale. La celebrazione non è solo una ricorrenza formale, ma un riconoscimento del ruolo svolto dal Tg2 nel plasmare il dibattito pubblico. In un’epoca precedente alla riforma televisiva, esisteva un unico notiziario che dominava lo scenario mediatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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